Американський поліцейський став головною зіркою прибуття збірної Єгипту на ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 ще навіть не стартував, а один із найяскравіших героїв турніру вже знайшовся. І це зовсім не Мохамед Салах.

Справжньою зіркою соцмереж несподівано став американський поліцейський, який зустрічав збірну Єгипту після її прибуття до Клівленда.

"Фараони" прибули до США в супроводі великої групи вболівальників, які влаштували команді гучний прийом із прапорами, співами та футбольною атмосферою. Однак головну увагу фанатів привернув не хтось із футболістів, а правоохоронець, який відповідав за безпеку біля командного автобуса.

На вірусному відео видно, як офіцер не просто виконує свої обов'язки, а щиро насолоджується моментом. Він активно спілкується з уболівальниками, усміхається, жартує та навіть намагається підхоплювати традиційні футбольні кричалки разом із єгипетськими фанатами.

Така реакція миттєво підкорила присутніх. Уболівальники почали аплодувати поліцейському, знімати його на телефони та ділитися відео в соцмережах. За кілька годин ролик набрав сотні тисяч переглядів і розлетівся далеко за межі США та Єгипту.

Раніше повідомлялося, що найбільш непопулярний футболіст на ЧС-2026 став зіркою турніру завдяки вірусному ролику.