Автор шедевра став найкращим гравцем матчу Аргентина – Швейцарія на ЧС-2026

Форвард мадридського Атлетико Хуліан Альварес був визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Аргентини та Швейцарії (3:1).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

В цьому матчі 26-річний футболіст забив другий гол своєї команди. Він ідеально влучив у дев'ятку ударом майже з лінії штрафного майданчика.

Хуліан допоміг "альбіселесте" здобути перемогу в додатковий час. Для нападника це перша результативна дія на турнірі.

The fans have spoken – Julián Alvarez is your @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👏#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/gG0OAALOVp — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026

Зазначимо, що у півфіналі збірна Аргентини зіграє проти Англії. Це протистояння відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.