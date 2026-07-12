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Автор шедевра став найкращим гравцем матчу Аргентина – Швейцарія на ЧС-2026

Денис Іваненко — 12 липня 2026, 07:47
Автор шедевра став найкращим гравцем матчу Аргентина – Швейцарія на ЧС-2026
Збірна Аргентини з футболу
Getty Images

Форвард мадридського Атлетико Хуліан Альварес був визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Аргентини та Швейцарії (3:1).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

В цьому матчі 26-річний футболіст забив другий гол своєї команди. Він ідеально влучив у дев'ятку ударом майже з лінії штрафного майданчика.

Хуліан допоміг "альбіселесте" здобути перемогу в додатковий час. Для нападника це перша результативна дія на турнірі.

Зазначимо, що у півфіналі збірна Аргентини зіграє проти Англії. Це протистояння відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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