Автор шедевра став найкращим гравцем матчу Аргентина – Швейцарія на ЧС-2026
Збірна Аргентини з футболу
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Форвард мадридського Атлетико Хуліан Альварес був визнаний найкращим гравцем поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Аргентини та Швейцарії (3:1).
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
В цьому матчі 26-річний футболіст забив другий гол своєї команди. Він ідеально влучив у дев'ятку ударом майже з лінії штрафного майданчика.
Хуліан допоміг "альбіселесте" здобути перемогу в додатковий час. Для нападника це перша результативна дія на турнірі.
Зазначимо, що у півфіналі збірна Аргентини зіграє проти Англії. Це протистояння відбудеться 15 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.