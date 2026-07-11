Огляд вольової звитяги Іспанії над Бельгією у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026

Збірна Іспанії здобула перемогу над Бельгією на шляху до півфіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Відкрив рахунок Фабіан Руїс на 30-й хвилині зустрічі, півзахисник скористався відскоком та відправив м'яч у сітку воріт. Вже згодом зусиллями Шарля де Кетеларе підопічні Руді Гарсії відновили паритет.

Утім, на 70-й хвилині гри досвідчений голкіпер бельгійців Тібо Куртуа вимушений був покинути поле через травму. На його місце вийшов воротар англійського Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс, за спиною котрого лише два поєдинки за збірну.

Й вже під завісу зустрічі Мікель Меріно оформив взяття воріт та приніс своїй команді вольову звитягу.

Відеоогляд Megogo

З повною версією матчу можна ознайомитися за цим посиланням.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф

1/4 фіналу, 10 липня

Іспанія – Бельгія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 30 Руїс, 1:1 – 41 Де Кетеларе, 2:1 – 88 Меріно

Додамо, що найкращим гравцем цього матчу визнали 18-річного вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямала.

Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте чекає протистояння з Францією 14 липня, стартовий свисток якого пролунає о 22:00 за київським часом.