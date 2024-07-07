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Визначилися всі півфіналісти Копа Америка-2024

Станіслав Лисак — 7 липня, 08:32
Визначилися всі півфіналісти Копа Америка-2024

Завершилися всі чвертьфінальні матчі Копа Америка-2024, за підсумками яких визначилися пари 1/2 фіналу змагань.

Збірна Аргентини, яка по пенальті пройшла Еквадор, зустрінеться з Канадою, що перемогла Венесуелу. В іншій частині сітки Уругвай у серії післяматчевих пенальті обіграв Бразилію, а Колумбія розгромила Панаму.

Півфінальні матчі відбудуться в ніч з 9 на 10 та з 10 на 11 липня відповідно. Зазначимо, що поєдинок за третє місце відбудеться 14 липня, а фінал — 15-го.

Збірна Аргентини з футболу збірна Уругваю з футболу Збірна Канади з футболу Збірна Колумбії з футболу Копа Америка-2024

Копа Америка-2024

Уругвай по пенальті обіграв Бразилію, Колумбія розгромила Панаму та вийшла в півфінал Копа Америка
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