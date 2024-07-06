Канада перемогла Венесуелу та вийшла у півфінал Копа Америка-2024

Збірна Канади здобула перемогу над Венесуелою в напруженому чвертьфінальному матчі Кубку Америки з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1 (4:3 у серії пенальті). Загалом трішки упевненішою була Канада, попри менше володіла м'ячем, у команди більше ударів у отвір воріт та більше xG (очікувані голи) за весь матч.

Зрештою, канадці першими забили. Ще на 13 хвилині матчу Джейкоб Шаффелберг дістався до м'яча в штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом у правий нижній кут воріт. Проте венесуельці змогли відповісти. Гол у середині другої половини поєдинку на рахунку Хосе Рондона.

Тож все вирішувалося у серії післяматчевих пенальті, яка завершилася на користь Канади. Зазначимо, що у складі канадців 11-метровий не забили Ліам Міллар та Стівен Еустакіо, а серед венесуельців їхню долю розділили Янгель Еррера, Джефферсон Саваріно та Вількер Анхель.

Копа Америка-2024

1/4 фіналу, 6 липня

Венесуела — Канада 1:1 (1:0)

По пенальті: 3:4

Голи: 0:1 - 13 Шаффелберг, 1:1 - 65 Рондон.

В 1/2 фіналу Копа Америка Канада зустрінеться з Аргентиною, яка у чвертьфіналі перемогла Еквадор. Зазначимо, що команди вже перетиналися на груповому етапі, тоді сильнішими були аргентинці.