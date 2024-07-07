Уругвай по пенальті обіграв Бразилію, Колумбія розгромила Панаму та вийшла в півфінал Копа Америка

У ніч з 6 на 7 липня відбулося два чвертьфінальних матчі Кубка Америки-2024 з футболу.

Збірна Уругваю та Бразилії зіграли внічию в основний та додатковий час, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися підопічні Марсели Бьєлси. Зазначимо, що удари з позначки за "Селесао" не реалізували Едер Мілітао з Реала та новачок Ювентуса Дуглас Луїз.

За вихід до фіналу Уругвай побореться зі збірною Колумбії, яка здобула розгромну перемогу над Панамою з рахунком 5:0.

У іншій частині сітці збірна Канади дасть бій чинному чемпіону Копа Америка, Аргентині. Нагадаємо, що канадці виявилися сильнішими за Венесуелу, а Аргентина по пенальті здолала Еквадор.

Матчі 1/2 фіналу Кубку Америки-2024 відбудуться в ніч з 10 на 11 та з 11 на 12 липня.

Копа Америка-2024

1/4 фіналу, 7 липня

Колумбія — Панама 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8' Кордоба, 2:0 - 15' Хамес (пен), 3:0 - 41' Діас, 4:0 - 70' Ріос, 5:0 - 90+5' Борха (пен)

Уругвай — Бразилія 0:0

По пенальті 4:2

Вилучення: Нандес 74'