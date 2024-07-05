Аргентина стала першим півфіналістом Копа Америка-2024

Збірна Аргентини здобула перемогу над Еквадором у напруженому чвертьфінальному матчі Кубку Америки з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1 (4:2 у серії пенальті). Перший тайм був доволі рівний, Аргентина більше володіла м'ячем, проте еквадорці були не менш гострими. Однак, єдиний гол у 45-хвилинці забили саме аргентинці. Зробив це Лісандро Мартінес на 35 хвилині.

Вже в другому таймі Аргентина повністю віддала ініціативу Еквадору, за що поплатилася у самій кінцівці основного часу, коли Кевін Родрігес пробив головою у нижній лівий кут воріт і зрівняв рахунок.

Тож все вирішувалося у серії післяматчевих пенальті, яка завершилася на користь Аргентини. Зазначимо, що Ліонель Мессі не реалізував свій пенальті, а у складі Еквадору долю зіркового футболіста повторили Анхель Мена та Алан Мінда.

Копа Америка-2024

1/4 фіналу, 5 липня

Аргентина — Еквадор 1:1 (1:0)

По пенальті: 4:2

Голи: 1:0 - 35 Мартінес, 2:0 - 90+2 Родрігес.

В 1/2 фіналу Копа Америка Аргентина зустрінеться з переможцем пари Венесуела — Канада.