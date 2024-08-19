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Арбітр Суперкубку УЄФА працюватиме на матчі Динамо — Зальцбург

Ігор Чернявський — 19 серпня, 13:10
Арбітр Суперкубку УЄФА працюватиме на матчі Динамо — Зальцбург
УЄФА

На матч плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо — Ред Булл Зальцбург призначені арбітри зі Швейцарії.

Головний арбітр — Сандро Шрьодер. Кілька днів тому він відпрацював на матчі за Суперкубок УЄФА, в якому Реал переміг Аталанту з рахунком 2:0. Також цього літа Шрьодер працював на матчах Євро-2024 у Німеччині.

Лайнсменами будуть Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг, функції четвертого арбітра буде виконувати Ліонель Чуді. За систему ВАР відповідальні Федаїй Сан та Йоганнес фон Мандах. Спостерігач арбітражу — голова суддівського корпусу АПЛ Говард Вебб.

Перший матч проти Зальцбурга буде номінально домашнім для Динамо і відбудеться в середу, 21 серпня, в польському Любліні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

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