Арбітр Суперкубку УЄФА працюватиме на матчі Динамо — Зальцбург

На матч плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо — Ред Булл Зальцбург призначені арбітри зі Швейцарії.

Головний арбітр — Сандро Шрьодер. Кілька днів тому він відпрацював на матчі за Суперкубок УЄФА, в якому Реал переміг Аталанту з рахунком 2:0. Також цього літа Шрьодер працював на матчах Євро-2024 у Німеччині.

Лайнсменами будуть Йонас Ерні та Сюзанн Кюнг, функції четвертого арбітра буде виконувати Ліонель Чуді. За систему ВАР відповідальні Федаїй Сан та Йоганнес фон Мандах. Спостерігач арбітражу — голова суддівського корпусу АПЛ Говард Вебб.

Перший матч проти Зальцбурга буде номінально домашнім для Динамо і відбудеться в середу, 21 серпня, в польському Любліні. Початок гри — о 22:00 за київським часом.