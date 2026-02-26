Арбелоа – про очікування перед жеребкуванням Ліги чемпіонів: Ми знову з ними зустрінемось

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про потенційний результат жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, куди "вершкові" пробились завдяки звитягам над лісабонською Бенфікою на стадії 1/16.

Його цитує сайт "вершкових".

"Королівському клубу" може випасти англійський Манчестер Сіті або португальський Спортінг. Обидва колективи напряму пробились до 1/8 за підсумками основного раунду турніру.

Наставник "вершкових" відзначив, що його завданням у протистоянні проти "орлів" було саме бути серед учасників 1/8 фіналу турніру.

"Люди вже звикли до протистоянь із Манчестер Сіті, адже це триває шість чи сім років поспіль. Це багато, але я впевнений, що ми знову з ними зустрінемося. Суперник не має значення, тому що це буде неймовірно складне протистояння, особливо знаючи, що другий матч ми проведемо на виїзді. Обидва потенційні суперники будуть важкими опонентами", – заявив Арбелоа.

Реал провів 15 ігор проти МанСіті: 6 перемог, 5 поразок та 4 нічиї. Натомість зі Спортінгом було зіграно 6 протистоянь – 4 звитяги "вершкових" проти одного фіаско, а також одна мирова.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа теж прокоментував можливу зустріч із "містянами" у наступному раунді ЛЧ.

Нагадаємо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 27 лютого.

Усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: