Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лунін вперше з січня може зіграти у старті Реала в Ла Лізі: ЗМІ назвали причину

Олексій Мурзак — 12 березня 2026, 19:32
Лунін вперше з січня може зіграти у старті Реала в Ла Лізі: ЗМІ назвали причину
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін може вийти у старті мадридців на матч чемпіонату Іспанії проти Ельче, який відбудеться 14 березня в межах 25-го туру.

Про це повідомляє Marca.

Причиною може стати ротація, адже вже у вівторок, 17 березня, "вершковим" доведеться грати на виїзді матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

За інформацією видання, через надмірне навантаження головний тренер команди Альваро Арбелоа не хоче ризикувати окремими футболістами, випускаючи їх на поле з перших хвилин, у цьому списку і основний воротар клубу Тібо Куртуа.

У поточному сезоні Лунін провів лише 3 матчі за Реал і пропустив у них 8 голів. Контракт 27-річного українця з мадридським клубом діє до літа 2030 року.

Востаннє 27‑річний воротар на клубному рівні виходив на поле у січні 2026‑го в матчі Кубку Іспанії проти Альбасете (2:3).

Раніше повідомлялося, що Андрій зацікавив міланський Інтер.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Андрій Лунін

Лунін опинився у сфері інтересів італійського топклубу
Лунін підтримав свого зіркового одноклубника, який порвав хрести та пропустить ЧС
Плюс Лунін, мінус Мбаппе: Реал визначився із заявкою на матч-відповідь проти Бенфіки у Лізі чемпіонів
Маркевич дав пораду Луніну щодо важливого вибору в кар'єрі
Бенфіка – Реал: де дивитися матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Останні новини