Лунін вперше з січня може зіграти у старті Реала в Ла Лізі: ЗМІ назвали причину

Український голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін може вийти у старті мадридців на матч чемпіонату Іспанії проти Ельче, який відбудеться 14 березня в межах 25-го туру.

Про це повідомляє Marca.

Причиною може стати ротація, адже вже у вівторок, 17 березня, "вершковим" доведеться грати на виїзді матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

За інформацією видання, через надмірне навантаження головний тренер команди Альваро Арбелоа не хоче ризикувати окремими футболістами, випускаючи їх на поле з перших хвилин, у цьому списку і основний воротар клубу Тібо Куртуа.

У поточному сезоні Лунін провів лише 3 матчі за Реал і пропустив у них 8 голів. Контракт 27-річного українця з мадридським клубом діє до літа 2030 року.

Востаннє 27‑річний воротар на клубному рівні виходив на поле у січні 2026‑го в матчі Кубку Іспанії проти Альбасете (2:3).

Раніше повідомлялося, що Андрій зацікавив міланський Інтер.