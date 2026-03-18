Тренер Реала назвав найкращого голкіпера в історії футболу

Денис Іваненко — 18 березня 2026, 13:25
Альваро Арбелоа
Наставник мадридського Реала Альваро Арбелоа після виходу у чвертьфінал Ліги чемпіонів поділився думками про воротаря своєї команди Тібо Куртуа.

Його слова передає Фабріціо Романо.

Іспанський фахівець розхвалив бельгійського голкіпера. Він вважає, що ніколи раніше не було кращих гравців на цій позиції.

"На мою думку, Тібо Куртуа – найкращий воротар в історії", – сказав Арбелоа.

Нагадаємо, що в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті Тібо Куртуа замінили в перерві через пошкодження. На поле вийшов Андрій Лунін, який у другому таймі здійснив три сейви та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Всього в нинішньому сезоні бельгієць провів 41 матч на клубному рівні, в яких пропустив 39 голів і 15 разів залишав свої ворота "сухими". В першому поєдинку проти Манчестер Сіті він віддав результативну передачу, завдяки чому став найкращим асистентом в історії Ліги чемпіонів серед воротарів.

