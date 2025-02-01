Ноттінгем відвантажив 7 "сухих" голів Брайтону в матчі-відкритті 24 туру АПЛ

У суботу, 1 лютого, шістьма матчами стартував 24-й тур Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

У першій зустрічі ігрового дня Ноттінгем Форест "катком" пройшовся по Брайтону, забивши у ворота "чайок" 7 "сухих" голів. Після тріумфу команда Нуну Ешпіріту Санту зрівнялася по очкам з Арсеналом. В обох по 47 балів, однак "каноніри" свій матч ще не зіграли.

В інших поєдинкам туру Бортмнут Іллі Забарного прийме в гостях Ліверпуль, Евертон Віталія Миколенка зіграє у рідних стінах проти Лестера. Також сьогодні зіграють Іпсвіч та Саутгемптон, водночас Фулгем на виїзді протистоятиме Нькаслу, а закриватиме ігровий день зустріч Вулвергемптона та Астон Вілли.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

24 тур, 1 лютого

Ноттінгем Форест – Брайтон 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 12 Данк (аг), 2:0 – 25 Гіббс-Вайт, 3:0 – 32 Вуд, 4:0 – 64 Вуд, 5:0 – 69 Вуд (пен), 6:0 – 89 Вільямс, 7:0 – 90+1 Сілва

17:00 Борнмут – Ліверпуль

17:00 Евертон – Лестер

17:00 Іпсвіч – Саутгемптон

17:00 Ньюкасл – Фулгем

19:30 Вулвергемптон – Астон Вілла

Напередодні визначились претенденти на звання найкращого тренера січня в Англійській Прем'єр-лізі.