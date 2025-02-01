Дукуре з асистом Пікфорда забив четвертий найшвидший гол в історії АПЛ

У суботу, 1 лютого, Евертон вдома приймає Лестер у межах 24 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

Господарі вже на 1-й хвилині відзначились голом. Голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд віддав результативну передачу на Абдулає Дукуре в штрафний майданчик суперника. Півзахисник прийняв м'яч та відзначився голом на 10 секунді зустрічі.

Цей результативний удар став четвертим найшвидшим в історії АПЛ:

7,69 секунди – Шейн Лонг (Саутгемптон)

9,11 с – Філіп Біллінг (Борнмут)

9,82 с – Ледлі Кінг (Тоттенгем)

10,18 с – Абдулає Дукуре (Евертон)

10,52 с Алан Ширер (Ньюкасл)

Abdoulaye Doucoure has scored the fourth-fastest goal in Premier League history! 🔥 #BBCFootball #EVELEI pic.twitter.com/6Lx3OM96I9 — Match of the Day (@BBCMOTD) February 1, 2025

Раніше повідомлялося, що матч проти Брайтона став для наставника Евертона Девіда Моєса ювілейним на чолі клубів АПЛ.