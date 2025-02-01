Дукуре з асистом Пікфорда забив четвертий найшвидший гол в історії АПЛ
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У суботу, 1 лютого, Евертон вдома приймає Лестер у межах 24 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу.
Господарі вже на 1-й хвилині відзначились голом. Голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд віддав результативну передачу на Абдулає Дукуре в штрафний майданчик суперника. Півзахисник прийняв м'яч та відзначився голом на 10 секунді зустрічі.
Цей результативний удар став четвертим найшвидшим в історії АПЛ:
- 7,69 секунди – Шейн Лонг (Саутгемптон)
- 9,11 с – Філіп Біллінг (Борнмут)
- 9,82 с – Ледлі Кінг (Тоттенгем)
- 10,18 с – Абдулає Дукуре (Евертон)
- 10,52 с Алан Ширер (Ньюкасл)
Раніше повідомлялося, що матч проти Брайтона став для наставника Евертона Девіда Моєса ювілейним на чолі клубів АПЛ.