Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Дукуре з асистом Пікфорда забив четвертий найшвидший гол в історії АПЛ

Олександр Булава — 1 лютого 2025, 18:22
Дукуре з асистом Пікфорда забив четвертий найшвидший гол в історії АПЛ
x.com/Everton

У суботу, 1 лютого, Евертон вдома приймає Лестер у межах 24 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

Господарі вже на 1-й хвилині відзначились голом. Голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд віддав результативну передачу на Абдулає Дукуре в штрафний майданчик суперника. Півзахисник прийняв м'яч та відзначився голом на 10 секунді зустрічі.

Цей результативний удар став четвертим найшвидшим в історії АПЛ:

  • 7,69 секунди – Шейн Лонг (Саутгемптон)
  • 9,11 с – Філіп Біллінг (Борнмут)
  • 9,82 с – Ледлі Кінг (Тоттенгем)
  • 10,18 с – Абдулає Дукуре (Евертон)
  • 10,52 с Алан Ширер (Ньюкасл)

Раніше повідомлялося, що матч проти Брайтона став для наставника Евертона Девіда Моєса ювілейним на чолі клубів АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон

Евертон

Ноттінгем відвантажив 7 "сухих" голів Брайтону в матчі-відкритті 24 туру АПЛ
Миколенко та Забарний вийдуть в основному складі своїх команд на матчі АПЛ
Одноклубник Миколенка отримав важку травму і вибув до кінця сезону
Сікан та Таловєров можуть дебютувати, Забарний протистоятиме Ліверпулю: матчі українців у Європі
Забарний б’є рекорди з клубом, а Довбик забиває вирішальний м’яч. Як там наші зіграли

Останні новини