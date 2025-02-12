Евертон з Миколенком вирвав нічию у Ліверпуля в перенесеному дербі 15 туру АПЛ

У середу, 12 лютого, на "Гудісон Парк" відбувся перенесений матч 15 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон приймав Ліверпуль.

Зустріч завершилася внічию 2:2. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко вийшов у старті та відіграв весь поєдинок.

Господарі поля першими відкрили рахунок завдяки голу Бету на 11-й хвилині. Втім, вже через 5 хвилин Макаллістер відновив паритет. Здавалося, що перемогу "червоним" приніс Салах, який відзначився на 73-й хвилині матчу, на що "іриски" нічим не змогли відповісти протягом основного часу. Однак врятував підопічних Девіда Моєса на 90+8 доданій хвилині Тарковскі.

Після цього матчу Ліверпуль втратив можливість закріпити лідерство в турнірній таблиці, набравши 57 очок. Водночас нічия дозволила Евертону набрати 27 очок та піднятися на 15 сходинку в чемпіонаті.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ1

15 тур, 12 лютого

Евертон – Ліверпуль 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 11 Бету, 1:1 – 16 Макаллістер, 1:2 – 73 Салах, 2:2 – 90+8 Тарковскі

Нагадаємо, що мерсисайдське дербі мало відбутися ще у грудні, проте було перенесено через погану погоду.