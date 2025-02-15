Челсі вдруге за тиждень програв Брайтону, цього разу розгромно

У п'ятницю, 14 лютого, на "Амексі" відбувся матч між Брайтоном та Челсі, який відкривав 25 тур Англійської Прем'єр-ліги.

Це був точно не день команди Енцо Марески, в якої все пішло не так вже з самого початку, коли на 21-й хвилині травму отримав Ноні Мадуеке. А за шість хвилин після цього Каору Мітома зробив свого воротаря асистентом, відкривши рахунок у цій грі.

"Пенсіонери" хоч і володіли м'ячем, але до небезпечних моментів це не призводило. Натомість "чайки" подвоїли свою перевагу зусиллями Янкуба Мінте.

Цікаво, що після перерви для гостей все стало тільки гірше. Все той же Мінте оформив дубль, а Челсі завдав усього два удари по воротах суперника, і жоден з них не досягнув цілі.

У підсумку арбітр зафіксував розгромну перемогу Брайтона з рахунком 3:0, яка стала другою за останні шість днів для підопічних Фабіана Гюрцелера над сьогоднішнім опонентом.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

25 тур, 14 лютого

Брайтон – Челсі 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 27 Мітома, 2:0 – 38 Мінте, 3:0 – 63 Мінте.

Брайтон: Вербрюгген – Велтман, ван Геке, Вебстер, Лемпті – Хіншелвуд (73 Гомес), Балеба (84 Аярі), Мінте (89 Адінгра), Рюттер (73 Рюттер), Мітома – Велбек (84 О'Райлі).

Челсі: Йоргенсен – Гюсто (65 Джеймс), Чалоба, Колвілл, Кукурелья – Кайседо (65 Дьюсбері-Голл), Фернандес, Мадуеке (21 Санчо), Палмер, Нету (65 Джордж) – Нкунку.

Попередження: Мінте – Кайседо, Фернандес.

Челсі ризикує впасти на шосте місце АПЛ за підсумками 25 туру, якщо переможуть Борнмут, а також хтось з пари Манчестер Сіті – Ньюкасл (грають між собою).

Брайтон же піднявся на восьму сходинку, заробивши вже 37 очок – всього на шість менше, ніж у Челсі.

Нагадаємо, що перед цим поєдинком Енцо Мареска визнав, що Челсі не готовий грати в чотирьох турнірах одночасно.