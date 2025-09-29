Евертон з Миколенком втратив перемогу над Вест Гемом у 6-му турі АПЛ

У понеділок, 29 вересня, відбувся заключний матч 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон зіграв унічию з Вест Гемом.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Зазначимо, що у стартовому складі вийшов український захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який провів всю зустріч.

Клуб з Ліверпуля відкрив рахунок на 18-й хвилині зусиллями Майкла Кіна. На 65-й "молотобійці" відігралися завдяки голу Боуена. Більше рахунок у матчі не змінювався.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

6 тур, 29 вересня

Евертон – Вест Гем 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Кін, 1:1 – 65 Боуен

Віталій Миколенко минулого туру провів проти Ліверпуля 86 хвилин на полі та став найгіршим гравцем програного матчу.

Вест Гем напередодні звільнив Грема Поттера з посади головного тренера та вже призначив Нуну Ешпіріту Санту, який минулого сезону вивів Ноттінгем на принципово новий рівень.