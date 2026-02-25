FA наклала значні штрафи на два клуби АПЛ, які влаштували масову сутичку в матчі 24 туру першості

Футбольна асоціація Англії (FA) оштрафувала Челсі та Вест Гем після масової сутички в матчі Прем'єр-ліги, що відбувся 31 січня і завершився перемогою "синіх" з рахунком 3:2.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, Челсі оштрафований на 325 тисяч фунтів стерлінгів, а Вест Гем – на 300 тисяч фунтів.

Інцидент стався на 95-й хвилині поєдинку, коли між Адамою Траоре та Марком Кукурельєю виникла сутичка, до якої швидко долучилися інші гравці обох команд.

"Також було висунуто звинувачення, що Вест Гем не забезпечив належної поведінки своїх гравців і допустив їхні неналежні та/або провокаційні та/або насильницькі дії в цей момент. Обидва клуби визнали висунуті проти них обвинувачення", – йдеться у заяві FA.

Напередодні захисник лондонського Челсі Веслі Фофана та півзахисник Бернлі Ганнібал Межбрі заявили, що стали жертвами расизму в соціальних мережах після нічиєї (1:1) у матчі 27-го туру Прем'єр-ліги на "Стемфорд Брідж".