Миколенко вийде у старті Евертона на матч проти Вест Гема

Олексій Мурзак — 29 вересня 2025, 21:27
Віталій Миколенко
Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийде у старті команди на матч 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема.

Гра розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Віталій Миколенко минулого туру провів проти Ліверпуля 86 хвилин на полі та став найгіршим гравцем програного матчу.

Вест Гем напередодні звільнив Грема Поттера з посади головного тренера та вже призначив Нуну Ешпіріту Санту, який минулого сезону вивів Ноттінгем на принципово новий рівень.

"Молоти" після п'яти турів посідають передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці, набравши лише три очки. Евертон розмістився на 12 позиції – сім залікових балів.

В прямому етері гру можна подивитись на телеканалі Setanta Sports.

