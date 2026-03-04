Найнакаченішому футболісту світу тренер заборонив ходити у спортзал: причина здивує

Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту ухвалив несподіване рішення щодо одного з найатлетичніших гравців АПЛ Адама Траоре. Зірковий іспанець більше не підніматиме вагу в тренажерному залі.

30-річний вінгер давно відомий своєю неймовірною фізичною формою. Його м'язиста статура стала візитівкою ще з часів виступів у Прем'єр-лізі, а швидкість і вибухова сила – головною зброєю на фланзі. Траоре може жати 145 кг лежачи й важить близько 86 кг, залишаючись одним із найшвидших гравців чемпіонату – його максимальна зафіксована швидкість сягала 36,64 км/год.

Попри це, Нуну вважає, що додаткові силові навантаження йому не потрібні.

"Це неймовірно – його статура. Це генетика. Але вона з ним уже давно, і він має уникати залу. Я сказав йому триматися подалі від штанги. Тієї ваги, яку він носить на собі, вже достатньо".

Тепер Траоре виконуватиме лише профілактичні вправи, але без силових тренувань.

Цікаво, що Нуну добре знає можливості Траоре ще з часів спільної роботи у Вулвергемптоні. Саме він свого часу схвалив незвичну ідею медичного штабу – змащувати руки гравця дитячою олією, щоб захисникам було складніше його стримати.

Нагадаємо, Траоре приєднався до Вест Гема у січні за два мільйони фунтів якраз із Фулгема, проти якого тепер може зіграти вже у середу, 4 березня.

