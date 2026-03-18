Мілан не викупить у Вест Гема форварда збірної Німеччини

Керівництво Мілана ухвалило рішення не викуповувати у Вест Гема форварда збірної Німеччини Нікласа Фюллькруга.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Під час зимового трансферного вікна Мілан орендував Фюллькруга у Вест Гема до кінця поточного сезону з опцією викупу за 5 мільйонів. У складі "росснері" 33-річний німець провів 13 матчів у Серії А та відзначився лише 1 голом.

Гра нападника не вразила керівництво Мілана, і наприкінці сезону форвард повернеться у Вест Гем.

При цьому, Мілан уже займається пошуками форварда на наступний сезон. За інформацією того ж Скіри, розглядається кандидатура нападника збірної Італії Матео Ретегі, який виступає за Аль-Кадісію. Минулого тижня спортивний директор Мілана Іглі Таре зустрічався із агентом Ретегі, Алессандро Моджі.