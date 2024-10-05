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Арсенал Зінченка чекає зустріч із Саутгемптоном, Брентфорд Ярмолюка проведе матч із Вулвергемптоном у 7 турі АПЛ

Руслан Травкін — 5 жовтня, 08:22
Арсенал Зінченка чекає зустріч із Саутгемптоном, Брентфорд Ярмолюка проведе матч із Вулвергемптоном у 7 турі АПЛ

Сьогодні, 5 жовтня, відбудеться сім матчів в межах Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Відкриватиме ігровий день поєдинок у Лондоні, де Кристал Пелес прийматиме Ліверпуль. Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті вдома чекатиме на Фулгем.

Пройдуть участі і за участі клубів, за які грають українці. В Арсенала Зінченка гостюватиме Саутгемптон, а Брентфорд Ярмолюка та Евертон Миколенка проведуть зустрічі на власному полі. "Іриски" поміряються силами з Ньюкаслом, а до Брентфорда приїде Вулвергемптон.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
7 тур, 5 жовтня

14:30. Кристал Пелес – Ліверпуль

17:00. Арсенал – Саутгемптон

17:00. Манчестер Сіті – Фулгем

17:00. Лестер – Борнмут

17:00. Вест Гем – Іпсвич

17:00. Брентфорд – Вулвергемптон

19:30. Евертон – Ньюкасл

Нагадаємо, Зінченко точно не допоможе Арсеналу в найближчі тижні. Також цей тур пропустить і Віталій Миколенко.

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