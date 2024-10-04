Ключовий гравець збірної України отримав травму перед матчами Ліги націй – джерело

Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко не допоможе "синьо-жовтим" у жовтневих матчах Ліги націй.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Миколенко через проблеми з литковим м'язом пропустить близько трьох тижнів. Наразі "іриски" не повідомляли про травму гравця.

Зазначимо, що збірна України має велику кількість травмованих гравців. Раніше травму отримав Олександр Зінченко, він не потрапив у заявку на матчі Ліги націй.

У матчі 2 туру Ліги чемпіонів Жирона – Феєнорд травмувався вінгер Віктор Циганков, спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що гравець пропустить близько трьох тижнів. Також зазнав пошкодження один з лідерів збірної Тарас Степаненко.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостанє оновлення складу збірної.