Конте перервав свою безпрограшну серію у стартових матчах чемпіонату Італії
Антоніо Конте
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Антоніо Конте вперше за кар'єру тренера поступився у стартовому турі Серії А.
Про це повідомляє статистичний акаунт OptaPaolo у соцмережі "Х" (Twitter).
Наполі на виїзді зазнав розгромної поразки від Верони. У попередніх шести матчах стартового туру Конте здобував 5 перемог та 1 нічия.
У найвищому дивізіоні Італії Конте тренував Сієну, Ювентус та Інтер. На клубному рівні також працював з Ареццо, Барі, Аталантою, Челсі та Тоттенгемом.
Нагадаємо, Наполі зараз веде перемовини з МЮ щодо трансферу хавбека збірної Шотландії.