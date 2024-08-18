Конте перервав свою безпрограшну серію у стартових матчах чемпіонату Італії

Антоніо Конте вперше за кар'єру тренера поступився у стартовому турі Серії А.

Про це повідомляє статистичний акаунт OptaPaolo у соцмережі "Х" (Twitter).

Наполі на виїзді зазнав розгромної поразки від Верони. У попередніх шести матчах стартового туру Конте здобував 5 перемог та 1 нічия.

У найвищому дивізіоні Італії Конте тренував Сієну, Ювентус та Інтер. На клубному рівні також працював з Ареццо, Барі, Аталантою, Челсі та Тоттенгемом.

1 - For the first time in his career, Antonio #Conte lost his first match of the season as a manager in Serie A - previously he registered five wins and one draw. Stumble.#VeronaNapoli #SerieA pic.twitter.com/WZEjqfKIxt — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 18, 2024

Нагадаємо, Наполі зараз веде перемовини з МЮ щодо трансферу хавбека збірної Шотландії.