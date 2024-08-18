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Конте перервав свою безпрограшну серію у стартових матчах чемпіонату Італії

Руслан Травкін — 18 серпня, 23:15
Конте перервав свою безпрограшну серію у стартових матчах чемпіонату Італії
Антоніо Конте
Getty images

Антоніо Конте вперше за кар'єру тренера поступився у стартовому турі Серії А.

Про це повідомляє статистичний акаунт OptaPaolo у соцмережі "Х" (Twitter).

Наполі на виїзді зазнав розгромної поразки від Верони. У попередніх шести матчах стартового туру Конте здобував 5 перемог та 1 нічия.

У найвищому дивізіоні Італії Конте тренував Сієну, Ювентус та Інтер. На клубному рівні також працював з Ареццо, Барі, Аталантою, Челсі та Тоттенгемом.

Нагадаємо, Наполі зараз веде перемовини з МЮ щодо трансферу хавбека збірної Шотландії.

Верона Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Антоніо Конте

Антоніо Конте

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