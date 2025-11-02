Заваров став тренером-консультантом клубу Другої ліги

Відомий український ексфутболіст і тренер Олександр Заваров знайшов нове місце роботи. Він став тренером-консультантом клубу Другої ліги Вільхівці.

Про це повідомляє пресслужба клубу із Закарпатської області.

Фінансові умови та терміни дії угоди не називаються. На даний момент Вільхівці посідають передостаннє, 10 місце в турнірній таблиці групи А Другої ліги з 13 очками в 14 матчах. Головним тренером команди є Олександр Семеренко.

Заваров у своїй тренерській кар’єрі очолював такі клуби як французький Сен-Дізьє, швейцарський Віль, казахстанська Астана, а також українські Металіст і Арсенал (Київ). У 2013 – 2016 роках був асистентом головного тренера збірної України Михайла Фоменка, в 2012 році провів один матч у ролі виконувача обов’язків головного тренера.

Минулого тижня Вільхівці в матчі 15 туру Другої ліги зіграли внічию 1:1 з Ужгородом.