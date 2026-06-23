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Англія та Гана назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі L

Володимир Слюсарь — 23 червня 2026, 22:10
Англія та Гана назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 у групі L
FIFA

Тренери збірних Англії та Гани визначилися зі стартовими складами на гру 2-го туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу.

Матч відбудеться у понеділок, 23 червня.

Англія: Пікфорд, Конса, Геї, Джеймс, Спенс, Райс, Андерсон, Беллінгем, Кейн, Гордон, Мадуеке.

Гана: Асаре, Аджетей, Менса, Опоку, Сеная, Їренкі, Парті, Сібо, Семеньйо, Айю, Вільямс.

Початок зустрічі запланований на 23:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що в першому турі Англія переграла Хорватію 4:2, а Гана мінімально перемогла Панаму 1:0.

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