Англія та Аргентина назвали стартові склади на півфінал ЧС-2026

Тренерські штаби національних збірних Англії та Аргентини оголосили стартові склади на матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.

Англія: Пікфорд, Джеймс, Стоунз, Гехі, Спенс, Андерсон, Райс, Беллінгем, Роджерс, Гордон, Кейн

Аргентина: Мартінес, Моліна, Ромеро, Лісандро Мартеніс, Тальяфіко, Сімеоне, Паредес, Маккаллістер, Фернандес, Альварес, Мессі

Поєдинок на Мерседес-Бенц Стедум" в Атланті розпочнеться 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Збірна Англії підходить до зустрічі з "альбіселесте" в чудовому настрої. У чвертьфіналі вони вибили Норвегію (2:1), а перед цим впоралися з Мексикою (3:2). "Леви" розпочали плейоф успіхом у грі проти ДР Конго (2:1). На груповому етапі колектив Томаса Тухеля набрав 7 очок.

Чинні чемпіони світу пройшли свою сітку нокаут-раунду менш впевнено. У чвертьфіналі Ліонель Мессі та компанія здолали лише в екстратаймах (3:1). Проти Єгипту (3:2) аргентинці більшу частину часу були в ролі наздоганяючих, а в першому матчі плейоф мали труднощі з Кабо-Верде (3:2). На груповому етапі команда Ліонеля Скалоні набрала 9 очок.

Напередодні, збірна Іспанії з голами Оярсабаля та Порро здолала Францію та вийшла у фінал ЧС-2026.