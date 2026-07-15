Шанси приблизно 50 на 50: Лінекер – про матч Англії з Аргентиною у півфіналі ЧС-2026

Гарі Лінекер поділився думками щодо півфінального матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Англії та Аргентини.

Його слова передає Sky News.

Колишній форвард "трьох левів" очікує на рівне протистояння. Він вважає, що в ньому немає явного фаворита й усе вирішать деталі.

"Думаю, гра буде дуже рівною. Вважаю, що шанси приблизно 50 на 50. Іноді потрібна велика частка удачі, якої в нас, очевидно, не було 40 років тому на ЧС-1986. Іноді потрібна блискуча гра, яку ми вже бачили на цьому чемпіонаті світу у виконанні таких футболістів, як Кейн чи Беллінгем, і, можливо, саме вона принесе нам перемогу. Звичайно, ми повинні пам'ятати, що у них є, мабуть, найвидатніший футболіст усіх часів – Мессі, хоча йому вже 39 років. Водночас його результативність на цьому чемпіонаті світу все ще вражає", – сказав Лінекер.

При цьому легенда англійського футболу відзначив прогрес у грі підопічних Томаса Тухеля. Він звернув увагу на мікроклімат у команді та вірить, що "три леви" здатні пробитись у фінал.

"Думаю, що гравці збірної Англії будуть достатньо впевненими у собі. У двох останніх матчах вони знайшли спосіб перемагати, а це дуже важливо. Менталітет і згуртованість команди, на мою думку, наразі справді вражають. Не думаю, що вони вже досягли свого піку з погляду якості гри та тактики. Бувають перепади, але, мабуть, настав час показати по-справжньому вражаючу гру", – резюмував ексфутболіст.

Зазначимо, що матч між збірними Англії та Аргентини відбудеться 15 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець у фіналі зіграє з Іспанією, яка напередодні здолала Францію (2:0). Команда, що програє, із "Ле Бльо" боротиметься за "бронзу".