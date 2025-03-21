Кіпр здолав Сан-Марино у кваліфікації ЧС-2026
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У п'ятницю, 21 березня, стартував відбір на чемпіонат світу-2026.
Кіпр у стартовому матчі вдома обіграла команду Сан-Маріно з рахунком 2:0.
Чемпіонат світу – кваліфікація
1 тур, 21 березня
Група Н
Кіпр – Сан-Марино 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 55 Піттас, 2:0 – 86 Какуліс
21:45 Румунія – Боснія і Герцеговина
Група К
21:45 Англія – Албанія
21:45 Андора – Латвія
Група G
21:45 Мальта – Фінляндія
21:45 Польща – Литва
Груповий етап відбору на ЧС розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.