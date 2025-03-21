Кіпр здолав Сан-Марино у кваліфікації ЧС-2026

У п'ятницю, 21 березня, стартував відбір на чемпіонат світу-2026.

Кіпр у стартовому матчі вдома обіграла команду Сан-Маріно з рахунком 2:0.

Чемпіонат світу – кваліфікація

1 тур, 21 березня

Група Н

Кіпр – Сан-Марино 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Піттас, 2:0 – 86 Какуліс

21:45 Румунія – Боснія і Герцеговина

Група К

21:45 Англія – Албанія

21:45 Андора – Латвія

Група G

21:45 Мальта – Фінляндія

21:45 Польща – Литва

Груповий етап відбору на ЧС розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками буде переможець пари Франція – Хорватія у чвертьфіналі Ліги націй, Ісландія та Азербайджан.