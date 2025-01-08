Постекоглу: Навіть такий Салах страждав би у Тоттенгемі

Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу впевнений, що вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах, який проводить свій найкращий сезон в кар'єрі, страждав би у лондонському клубі.

Слова 59-річного австралійця наводить ESPN.

"Мо – гравець світового рівня, але якщо ви зараз поставите його в нашу команду, я не впевнений, що він буде грати на тому ж рівні через ситуацію, в якій ми перебуваємо.

Вам потрібна команда, яка перебуває в хорошій формі, створює можливості, грає на випередження, має дійсно міцний фундамент захисту, який є згуртованим. Наразі нічого з цього немає", – заявив Постекоглу.