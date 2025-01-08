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Постекоглу: Навіть такий Салах страждав би у Тоттенгемі

Олексій Погорелов — 8 січня 2025, 11:52
Постекоглу: Навіть такий Салах страждав би у Тоттенгемі
Ангелос Постекоглу
BBC

Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу впевнений, що вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах, який проводить свій найкращий сезон в кар'єрі, страждав би у лондонському клубі.

Слова 59-річного австралійця наводить ESPN.

"Мо – гравець світового рівня, але якщо ви зараз поставите його в нашу команду, я не впевнений, що він буде грати на тому ж рівні через ситуацію, в якій ми перебуваємо.

Вам потрібна команда, яка перебуває в хорошій формі, створює можливості, грає на випередження, має дійсно міцний фундамент захисту, який є згуртованим. Наразі нічого з цього немає", – заявив Постекоглу.

Нагадаємо, що сьогодні Тоттенгем прийматиме Ліверпуль у межах першого матчу півфіналу Кубку ліги. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Вчора відбувся поєдинок іншого півфінального протистояння, в якому Ньюкасл на виїзді обіграв Арсенал (2:0).

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета знайшов несподіване пояснення поразки своєї команди.

Англія, Кубок Ліги Ліверпуль Тоттенгем Мохаммед Салах Анге Постекоглу

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