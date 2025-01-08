Постекоглу: Навіть такий Салах страждав би у Тоттенгемі
Головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу впевнений, що вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах, який проводить свій найкращий сезон в кар'єрі, страждав би у лондонському клубі.
Слова 59-річного австралійця наводить ESPN.
"Мо – гравець світового рівня, але якщо ви зараз поставите його в нашу команду, я не впевнений, що він буде грати на тому ж рівні через ситуацію, в якій ми перебуваємо.
Вам потрібна команда, яка перебуває в хорошій формі, створює можливості, грає на випередження, має дійсно міцний фундамент захисту, який є згуртованим. Наразі нічого з цього немає", – заявив Постекоглу.
Нагадаємо, що сьогодні Тоттенгем прийматиме Ліверпуль у межах першого матчу півфіналу Кубку ліги. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
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