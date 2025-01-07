Арсенал із Зінченком поступився Ньюкаслу в півфіналі Кубку англійської ліги

Лондонський Арсенал поступився Ньюкаслу в першому матчі 1/2 фіналу Кубку англійської ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2.

Рахунок у грі відкрив шведський нападник гостей Александер Ісак, який скористався передачею Джейкоба Мерфі (0:1). На старті другої половини гри подвоїв перевагу Ньюкасла Ентоні Гордон, який був першим на добиванні після удару Ісака.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на 78-й хвилині гри.

Кубок англійської ліги

1/2 фіналу, 7 січня

Перший матч

Арсенал (Лондон) – Ньюкасл 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Ісак, 0:2 – 51 Гордон

Матч-відповідь відбудеться 5 лютого.

Напередодні головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив можливі підписання клубу в зимове трансферне вікно.