Ярмоленко пройшов курс з футбольного менеджменту в УЄФА

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко успішно закінчив курс в UEFA Academy. 36-річний гравець збірної України здобув диплом у сфері футбольного менеджменту.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Ще один крок уперед. Я завершив навчальну програму з футбольного менеджменту в академії УЄФА. Завжди є чого навчатися, що відкривати для себе та вдосконалювати. Дякую всім, хто був частиною цього шляху! Рухаємось далі", – написав Ярмоленко.

Академія УЄФА – це спеціалізована освітня та управлінська платформа Європейської футбольної асоціації, створена для професійного навчання та розвитку фахівців у сфері футбольного менеджменту.

Програми академії розроблені у співпраці з провідними європейськими університетами та спрямовані на підвищення кваліфікації керівників, тренерів, колишніх гравців та адміністраторів національних асоціацій.

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Зауважимо, що нападник став гравцем "біло-синіх" в січні 2007 року, відколи перейшов із чернігівської Десни. З того часу провів у футболці Динамо 436 матчів, забив 170 голів та віддав 97 асистів у всіх турнірах.

У складі столичного клубу Ярмоленко став чотириразовим чемпіоном України та триразовим переможцем Кубку та Суперкубку України.

Також зазначимо, що Ярмоленко – другий найрезультативніший бомбардир в історії "біло-синіх". Перше місце із 266 голами посідає Олег Блохін.

Окрім того, досвідчений вінгер має за спиною 126 матчів у складі збірної України. Йому не вистачає лише одного забитого м'яча, аби повторити рекорд результативності Андрія Шевченка (48 голів).