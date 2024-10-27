Воробей: Українські клуби дуже слабкі в Європі

Колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей вважає, що в українському футболі криза, яка відображається на результатах клубів у єврокубках.

Його слова передає Український футбол.

"Поки що ми провалюємо єврокубки, м'яко кажучи. Треба це прийняти. Шахтар і Динамо за три тури ЛЧ і ЛЄ жодного разу не забивали. Це криза. Поки ми ще дуже слабкі в Європі. Немає результату, немає гри.

Хтось скаже, що Шахтар і Динамо програли в один м'яч, але всі ці команди грали за рахунком, роблячи акцент на свої чемпіонати. Коли у Шахтаря мізерна кількість ударів у всіх трьох матчах ЛЧ", – сказав Воробей.

Зазначимо, що у вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександра Шовковського поступилися Ромі. Наразі в обох команд жодного забитого м'яча. У "гірників" 1 бал в активі, а динамівці програли всі три матчі.

Сьогодні, 27 жовтня, Динамо вдома прийматиме Шахтар. Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок матчу о 18:00. Наш сайт традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію.