Один із найвідоміших грузинських футболістів Каха Каладзе заявив, що президент України Володимир Зеленський служить інтересам інших країн.

Його слова передає портал IPN.

Він сказав це у відповідь на рішення Зеленського включити колишнього гравця Динамо у санкційний список. Раніше президент України опублікував звернення, в якому пояснив, що таке рішення прийнято через те, що нинішня влада Грузії "здає країну Путіну".

"Я розумію позицію Зеленського. Я не хочу, щоб ворог був у тому становищі, в якому він зараз. Сьогодні він не належить собі, не належить своїй родині, і, що найважче, не належить Україні та українському народу. Він служить інтересам інших країн. Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє і проаналізує, які "процеси та за чиєї допомоги" відбувалися та призвели до катастрофи, яка сьогодні, на жаль, відбувається в Україні. Все це дуже важко.

Моя відповідь дуже проста, до Грузії приїхало багато українських родин, які врятувалися від біди та війни в Україні. Ми будемо продовжувати підтримувати всі ці сім'ї, які користуються великою кількістю пільг, і це буде нашою відповіддю на те, що сказав Зеленський", – сказав Каладзе.

46-річний Каха грав за київське Динамо наприкінці 90-х. Також виступав за Динамо Тбілісі, Мілан та Дженоа. За збірну Грузії забив 1 гол за 83 матчі.

Невдовзі після завершення кар'єри він пішов у політику. Був віцепрем'єром Грузії, міністром енергетики, а з 2017 є мером Тбілісі.