Каладзе: Зеленський служить інтересам інших країн
Каха Каладзе
Один із найвідоміших грузинських футболістів Каха Каладзе заявив, що президент України Володимир Зеленський служить інтересам інших країн.
Його слова передає портал IPN.
Він сказав це у відповідь на рішення Зеленського включити колишнього гравця Динамо у санкційний список. Раніше президент України опублікував звернення, в якому пояснив, що таке рішення прийнято через те, що нинішня влада Грузії "здає країну Путіну".
"Я розумію позицію Зеленського. Я не хочу, щоб ворог був у тому становищі, в якому він зараз. Сьогодні він не належить собі, не належить своїй родині, і, що найважче, не належить Україні та українському народу. Він служить інтересам інших країн. Я впевнений, що український народ дуже скоро зрозуміє і проаналізує, які "процеси та за чиєї допомоги" відбувалися та призвели до катастрофи, яка сьогодні, на жаль, відбувається в Україні. Все це дуже важко.
Моя відповідь дуже проста, до Грузії приїхало багато українських родин, які врятувалися від біди та війни в Україні. Ми будемо продовжувати підтримувати всі ці сім'ї, які користуються великою кількістю пільг, і це буде нашою відповіддю на те, що сказав Зеленський", – сказав Каладзе.
46-річний Каха грав за київське Динамо наприкінці 90-х. Також виступав за Динамо Тбілісі, Мілан та Дженоа. За збірну Грузії забив 1 гол за 83 матчі.
Невдовзі після завершення кар'єри він пішов у політику. Був віцепрем'єром Грузії, міністром енергетики, а з 2017 є мером Тбілісі.