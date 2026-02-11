Основне питання одне: Каладзе зізнався, що мав розмову з Шевченком про війну в Україні

Колишній захисник Динамо та Мілана Каха Каладзе розповів, що обговорював російсько-українську війну зі своїм колишнім одноклубником Андрієм Шевченком.

Його слова цитує La Gazzetta dello Sport.

Чинний мер Тбілісі заявив, що Грузія має схожий досвід з Україною. Проте він вкотре не висловив чіткої підтримки нашій країні.

"Ми говорили про це кілька разів. У Грузії ми пережили щось подібне: війна – це щось жахливе. Але для мене основне питання одне: куди все це нас приведе? Я не можу знайти відповідь", – сказав Каладзе.

Зазначимо, що у грудні 2024 року Володимир Зеленський ввів санкції на 10 років щодо 19 представників грузинської влади через розгін протестів у Грузії. До списку потрапив й ексфутболіст Мілана, який є членом провладної партії "Грузинська мрія".

На початку 2025 року Андрій Шевченко сказав, що для нього більше не існує Каладзе. Все через його проросійську позицію.

Нагадаємо, що раніше Міністерство молоді та спорту позбивало мера Тбілісі звання "Майстер спорту України міжнародного класу".