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Побоювання справджуються: Лунін вдруге поспіль опинився на лаві запасних

— 14 травня, 21:17
Побоювання справджуються: Лунін вдруге поспіль опинився на лаві запасних

Український воротар Андрій Лунін не потрапив у стартовий склад Реала на матч 36 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса.

Замість нього ворота "королівського клубу" захищатиме Тібо Куртуа, який нещодавно відновився після травми. Це вже другий поспіль поєдинок, у якому Лунін опиняється на лаві запасних.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що на фінал Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії Карло Анчелотті планує випустити Куртуа. Сам тренер пообіцяв ухвалити рішення за тиждень до гри.

Алавес Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа

Андрій Лунін

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