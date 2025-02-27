Лунін встановив унікальне досягнення для воротарів Реала цього сезону
Український воротар Реала Андрій Лунін допоміг мадридцям здолати Сосьєдад у першому матчі півфіналу Кубку Іспанії (1:0) та встановив унікальне досягнення для голкіперів "вершкових" у сезоні-2024/2025.
Про це повідомляє статистичне видання OptaJose.
Українець шість разів урятував команду від пропущеного голу, що стало найбільшою кількістю сейвів для воротарів Реала в сезоні в "сухому" матчі.
Також Лунін став першим воротарем мадридського клубу з сезону-2013/2014, який зробив шість сейвів у матчі Кубку Іспанії та відстояв на нуль.
Нагадаємо, що українець став одним з героїв поєдинку з Сосьєдадом. Окрім відбитих ударів, він також віддав 33 з 39 передач (85%) та виконав 5 точних переведень м'яча з 11. За це портал SofaScore поставив Луніну найвищу оцінку в зустрічі.
Після гри головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що українець зіграє і в матчі-відповіді, який запланований на 1 квітня. Команди зіграють на Сантьяго-Бернабеу, в Мадриді.