Лунін встановив унікальне досягнення для воротарів Реала цього сезону

Український воротар Реала Андрій Лунін допоміг мадридцям здолати Сосьєдад у першому матчі півфіналу Кубку Іспанії (1:0) та встановив унікальне досягнення для голкіперів "вершкових" у сезоні-2024/2025.

Про це повідомляє статистичне видання OptaJose.

Українець шість разів урятував команду від пропущеного голу, що стало найбільшою кількістю сейвів для воротарів Реала в сезоні в "сухому" матчі.

Також Лунін став першим воротарем мадридського клубу з сезону-2013/2014, який зробив шість сейвів у матчі Кубку Іспанії та відстояв на нуль.

6 - Andrii Lunin made six saves against Real Sociedad, more than any Real Madrid goalkeeper in a game without conceding this season in all competitions and the most by any Real Madrid goalkeeper in a Copa del Rey game without conceding since at least 2013/14. Titan. pic.twitter.com/uAHuHi2yCU — OptaJose (@OptaJose) February 26, 2025

Нагадаємо, що українець став одним з героїв поєдинку з Сосьєдадом. Окрім відбитих ударів, він також віддав 33 з 39 передач (85%) та виконав 5 точних переведень м'яча з 11. За це портал SofaScore поставив Луніну найвищу оцінку в зустрічі.

Після гри головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що українець зіграє і в матчі-відповіді, який запланований на 1 квітня. Команди зіграють на Сантьяго-Бернабеу, в Мадриді.