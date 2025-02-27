6 сейвів Луніна: огляд матчу Реал Сосьєдад – Реал

У середу, 26 лютого, відбувся матч 1/2 фіналу Кубку Іспанії сезону-2024 між Реал Сосьєдадом та мадридським Реалом.

Гра завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив бразилець Ендрік на 19-й хвилині.

Огляд матчу

Кубок Іспанії з футболу-2024/25

Півфінал, перший матч, 26 лютого

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 19 Ендрік.

Реал Сосьєдад: Реміро – Арамбуру, Субельдія, Агерд (77 Елустондо), Муньйос (84 Муньйос) – Сучич (64 Марін), Субіменді, Мендес – Кубо, Оярсабаль (77 Оскарссон), Барренечеа (64 Бекер).

Реал Мадрид: Лунін – Асенсіо (46 Лукас), Чуамені, Рюдігер, Гарсія – Гюлер (84 Родріго), Камавінга (88 Менді), Себальйос, Беллінгем – Ендрік (72 Алаба), Вінісіус (84 Діас).

Одним із героїв гри можна вважати голкіпера збірної України Андрія Луніна. Він зробив 6 сейвів. Також воротар 52 рази торкався м'яча, віддав 33 з 39 передач (85%) та виконав 5 точних переведень м'яча з 11. За це портал SofaScore поставив Луніну найвищу оцінку в складі "бланкос".