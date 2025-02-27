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Анчелотті: Лунін зіграє у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії

Станіслав Лисак — 27 лютого 2025, 07:51
Андрій Лунін та Мікель Оярсабаль
Андрій Лунін та Мікель Оярсабаль
ФК Реал Мадрид

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті похвалив виступ українського воротаря "вершкових" Андрія Луніна в першому матчі півфіналу Кубку Іспанії проти Сосьєдада (1:0) та запевнив, що українець зіграє і в матчі-відповіді.

Слова італійського фахівця передає пресслужба "королівського клубу".

"Лунін зіграв дуже добре, він дуже надійний воротар. Він був фантастичним минулого року, і те ж саме стосується цього сезону. Він зіграє матч-відповідь півфіналу Кубку Іспанії, але говорити про те, хто зіграє в можливому фіналі, мені здається, на даному етапі зарано", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що Андрій Лунін став одним з героїв поєдинкузробивши 6 сейвів. Також воротар 52 рази торкався м'яча, віддав 33 з 39 передач (85%) та виконав 5 точних переведень м'яча з 11. За це портал SofaScore поставив Луніну найвищу оцінку в зустрічі.

Матч-відповідь запланований на 1 квітня, команди зіграють на Сантьяго-Бернабеу, в Мадриді.

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Андрій Лунін

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