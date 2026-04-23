Реал втратив двох гравців до кінця сезону

Олег Дідух — 23 квітня 2026, 14:26
Едер Мілітао
Мадридський Реал втратив двох важливих гравців до завершення поточного сезону через травми.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Йдеться про захисника Едера Мілітао та хавбека Арду Гюлера. Обоє отримали пошкодження двоголового м'язу стегна. Для Мілатао та Гюлера сезон, найімовірніше, завершений – вони сподіваються відновитися до старту чемпіонату світу-2026.

Зазначимо, що Мілітао лише на початку квітня відновився після травми підколінного сухожилля, через яку 28-річний бразилець не грав з грудня минулого року.

Сумарно у поточному сезоні на рахунку Мілітао 21 матч за Реал у всіх турнірах, у яких він відзначився 2 голами та 1 асистом. Гюлер взяв участь у 50 поєдинках, забивши 6 голів і віддавши 14 результативних передач.

