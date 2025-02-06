Безпомилкова гра принесла Луніну середню оцінку за гру з Леганесом у Кубку Іспанії

Мадридський Реал став другим півфіналістом Кубку Іспанії сезону-2024/25 після того, як підопічні Карло Анчелотті вирвали перемогу над Леганесом з рахунком 3:2.

Ворота "королівського клубу" у цьому матчі захищав голкіпер збірної України Андрій Лунін. На жаль, 25-річний українець пропустив два голи, у яких він мало що міг зробити.

В першому випадку Андрію трохи не вистачило, щоб відбити пенальті, а в другому рикошет від Ферлана Менді спіймав його на протиході.

За свій виступ Лунін отримав від SofaScore оцінку 7.1 бала. Таку ж оцінку отримав Артем Довбик за матч проти Мілана (1:3) у Кубку Італії, який проходив паралельно.

Найвищу оцінку серед усіх гравців "вершкових" отримав Лука Модрич (8.2), автор першого голу зустрічі – 39-річний хорват оновив свій віковий рекорд. Найкращу оцінку за матч отримав колега Луніна по амплуа Хуан Соріано (8.3)

На рахунку Андрія Луніна три сейви, один успішний вихід з воріт (одна спроба), 32 дотики до м'яча, 95% точності передач (21 з 22), та два точні виноси м'яча з трьох спроб.

Нагадаємо, що в іншій паралельній зустрічі Арсенал без участі Олександра Зінченка зазнав ще однієї поразки від Ньюкасла та вилетів з Кубку ліги.