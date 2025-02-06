Молодий форвард Реала у доданий час вивів команду Луніна у півфінал Кубку Іспанії

На "Естадіо Мунісіпаль ду Бутарке" 5 лютого пройшов матч 1/4 фіналу Кубку Іспанії, в якому Реал гостював у Леганеса.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті довірив Андрію Луніну місце у воротах на цей поєдинок. На жаль, голкіпер збірної України не зміг піти з поля, збурігши їх "сухими".

Хоча гра розпочиналася дуже вдало як для Андрія, так і його команди, яка в середині першого тайму вже мала перевагу у два голи.

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Спочатку відзначився Лука Модрич, який тим самим оновив свій віковий бомбардирський рекорд у складі "вершкових", після чого забив Ендрік.

На останніх хвилинах тайму захист Реала привіз пенальті у свої ворота. Лунін реагував по удару і навіть був близьким, щоб відбити його, але не вдалося.

На 59-й хвилині захист мадридського клубу знову дозволив занадто багато своєму супернику. Це призвело до удару Хуана Круса. М'яч влучив у спину Ферлану Менді, що спіймало Луніна на протиході – 2:2.

Гості намагалися вирвати перемогу в основний час, але в них дуже довго нічого не виходило. Ситуацію виправив 20-річний Гонсало Гарсія, який у доданий час ударом головою замкнув подачу Браїма Діаса та приніс своїй команді путівку до півфіналу.

Кубок Іспанії з футболу-2024/25

1/4 фіналу, 5 лютого

Леганес – Реал 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 18 Модрич, 0:2 – 25 Ендрік, 1:2 – 39 Крус (пенальті), 2:2 – 59 Крус, 2:3 – 90+3 Г. Гарсія.

Леганес: Соріано – Розьє, Гонсалес, Настасич, Альтміра, Нею – Тапія, Родрігес (80 де ла Фуенте), Брашанац, Д. Гарсія (80 Чікко) – Крус (73 Раба).

Реал: Лунін – Вальверде, Асенсіо, Рамон, Менді (82 Ф. Гарсія) – Модрич, Чуамені, Гюлер (76 Себальос), Діас, Родріго (46 Вінісіус) – Ендрік (82 Г. Гарсія).

Попередження: Гонсалес – Рамон, Модрич.

У півфіналі Реал доєднався до свого сусіда Атлетико, який днем раніше розгромив Хетафе.

Півфінальні пари визначаться в результаті жеребкування після того, як зіграють Валенсія з Барселоною та Реал Сосьєдад з Осасуною.