Лунін схиляється до відходу з Реала

Український голкіпер Реала Андрій Лунін може покинути клуб влітку, якщо отримає привабливу пропозицію.

Про це повідомляє AS.

Майбутнє 25-річного воротаря ще остаточно не визначено. Він має два можливі варіанти — це як підписання нового контракту з "вершковими" до 2029 року, або перехід в іншу команду.

За інформацією джерела, кіпер все більше схиляється до відходу з Мадриду. Однак тут все залежить від пропозицій інших команд.

За ситуацією слідкує іспанський голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага, який вже відмовив клубам із Саудівської Аравії, та хоче повернутися у Реал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Челсі та Реал можуть провести обмін воротарями — Андрій вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.

Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.