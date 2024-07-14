Кепа відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії
Воротар Челсі Кепа Аррісабалага відхилив багатомільйонну пропозицію від клубів із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Marca.
29-річний іспанський воротар відмовив усім потенційним покупцям. Він хоче повернутися в мадридський Реал.
За інформацією джерела, якщо українець Андрій Лунін покине клуб, то головний тренер мадридців Карло Анчелотті хоче бачити у клубі саме Кепу. Поки така можливість існує, іспанець готовий почекати.
Нагадаємо, минулого сезону Аррісабалага виступав за Реал на правах оренди. Спочатку він був основним воротарем, але потім Лунін виграв у нього конкуренцію.
Раніше з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити українця в Реалі.