Кепа відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії

Воротар Челсі Кепа Аррісабалага відхилив багатомільйонну пропозицію від клубів із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Marca.

29-річний іспанський воротар відмовив усім потенційним покупцям. Він хоче повернутися в мадридський Реал.

За інформацією джерела, якщо українець Андрій Лунін покине клуб, то головний тренер мадридців Карло Анчелотті хоче бачити у клубі саме Кепу. Поки така можливість існує, іспанець готовий почекати.

Нагадаємо, минулого сезону Аррісабалага виступав за Реал на правах оренди. Спочатку він був основним воротарем, але потім Лунін виграв у нього конкуренцію.

Раніше з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити українця в Реалі.