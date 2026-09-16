Мальдера: В цей історичний момент українському чемпіонату дуже складно зараз

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про важкість проведення чемпіонату в країні у цей час та висловився щодо проблем юніорського футболу.

Про це він сказав на пресконференції.

"Звісно, що в цей історичний момент українському чемпіонату дуже складно зараз. З моєї точки зору, як гравці, так і тренери – дуже великі молодці. В тих умовах, в яких зараз грають гравці, я бачив, з якою віддачею вони грають на полі".

Окрім того, італійський фахівець зазначив, що до його обов'язків також входить допомога юним гравцям у тактичному та моральному плані.

"Те, що стосується молоді, ми викликали кількох молодих футболістів. Ми зараз проводимо певну роботу з Федерацією з молодіжними збірними. Моя робота і тренерського штабу – це не лише робота з національною збірною, але також і з іншими віковими категоріями. Допомагати різним віковим категоріям, різним збірним з тактичної точки зору, моральної і так далі".

Нагадаємо, що напередодні Мальдера оголосив заявку збірної України на стартові матчі Ліги націй-2026. Дебютні виклики до розташування "синьо-жовтих" отримали Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, хавбек Іван Варфоломєєв, вінгер Максим Хлань і форвард Артем Степанов.

Збірна України стартує в Лізі націй 25 вересня з матчу проти Угорщини. Старт зустрічі запланований о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що Мальдера також розповів про ситуацію з українським вінгером Тоттенгема Михайлом Мудриком, який напередодні отримав травму.