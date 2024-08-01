Жордан: Зоря готова повертати позиції, які дозволять грати в єврокубках

Захисник Зорі Андерсон Жордан заявив, що команда готова повернутись в єврокубки.

Його слова передає сайт клубу.

"Цей сезон для нас з погляду кількості матчів повинен бути легшим. Минулого сезону ми фокусувалися на трьох турнірах: Ліга конференцій, Кубок України та чемпіонат. До того ж було багато переїздів. Цього сезону ми будемо грати в чемпіонаті та Кубку. Всі матчі виключно в Україні.

Але це не каже про те, що буде легше в плані здобуття результату, тому що багато сильних клубів будуть нашими суперниками. Нам треба повертати собі позиції, які знов дозволять грати в єврокубках наступного сезону. Я вважаю, що команда готова до цього", — сказав Жордан.

Нагадаємо, раніше луганська Зоря визначилась із місцем проведенням домашніх матчів в Українській Прем'єр Лізі. Також команда оголосила про оренду 2 гравців київського Динамо.