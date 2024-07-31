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Зоря визначилась із місцем проведення домашніх матчів УПЛ

Андрій Яросименко — 31 липня, 15:47
Зоря визначилась із місцем проведення домашніх матчів УПЛ

Луганська Зоря визначилась із місцем проведення домашніх матчів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Український футбол з посиланням на пресаташе клубу.

"Ми будемо проводити домашні матчі на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського", — сказав Максим Поваров.

Зазначимо, що "чорно-білі" почнуть новий сезон УПЛ домашнім поєдинком проти Інгульця, матч відбудеться 4 серпня.

Нагадаємо, раніше луганський клуб продовжив орендні угоди із двома гравцями Динамо, центрбеком Олександром Яциком та форвардом Ігорем Горбачем. Також луганчани підписали австрійського центрального захисника Габріеля Ескінья та 24-річного словенського вінгера Жана Тронтеля.

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