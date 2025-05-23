Наш зв'язок вічний, – Анчелотті зворушливо попрощався із Реалом

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті написав прощальний лист до вболівальників "вершкових" після оголошення про свій відхід з клубу.

Слова видатного італійця опублікував Фабріціо Романо.

"Сьогодні наші шляхи знову розходяться. Сьогодні я знову вбираю у своє серце кожну мить, яку я пережив на цьому чудовому другому етапі як тренер Реала.

Це були незабутні роки, неймовірна подорож, сповнена емоцій, титулів і, перш за все, гордості за те, що представляєш цю емблему. Дякую президенту Флорентіно Пересу, клубу, моїм гравцям, персоналу та цим унікальним вболівальникам, які завжди змушували мене відчувати себе одним з них.

Те, чого ми досягли за ці роки, назавжди залишиться в нашій пам'яті. Чарівні ночі на "Бернабеу" увійшли в історію футболу. Зараз починається нова пригода, але наш зв'язок буде вічним", – написав Анчелотті.

🤍👋🏻 Carlo Ancelotti’s 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 to all Real Madrid fans ahead of farewell to Bernabéu this week…



“Today we go separate ways again. Today again I take in my heart every moment I’ve lived in this wonderful second stage as Real Madrid coach”.



“It’s been unforgettable years,… pic.twitter.com/evnNHPzSlM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2025

65-річний фахівець тренував Реал з 2013 по 2015 рік, після чого знову очолив команду у 2021 році. Разом з командою він завоював 15 трофеїв та став найуспішнішим тренером в історії "вершкових".

Карло Анчелотті виграв 3 Ліги чемпіонів з Реалом, 3 Клубних чемпіонати світу, 3 Суперкубки Європи, 2 чемпіонати, Кубки та Суперкубки Іспанії.

На посаді головного тренера Реала його змінить іспанський фахівець Хабі Алонсо, з яким Анчелотті працював, коли той був футболістом, коли вперше очолив мадридський клуб.

Раніше повідомлялося, що Алонсо має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі команди вже на Клубному чемпіонаті світу.