Севілья – Атлетико Мадрид. Де та коли дивитися матч 31 туру Ла Ліги

У суботу, 11 квітня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" відбудеться матч 31 туру іспанської Ла Ліги, в якому Севілья прийматиме мадридський Атлетико.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, більше шансів на перемогу має Севілья, ймовірність звитяги якої оцінюється коефіцієнтом 2,36. Натомість на успіх Атлетико можна поставити з коефіцієнтом 3,25, на нічию – 3,35.

Нагадаємо, в першому колі Атлетико на своєму полі розгромив Севілью з рахунком 3:0.

Зазначимо, що Атлетико посідає 3 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи в активі 57 очок. Севілья із 31 балом йде 17-ю.

