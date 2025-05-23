Реал оголосив про відхід Анчелотті

Легендарний італійський тренер Карло Анчелотті та мадридський Реал досягли домовленості про завершення співпраці.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Завтра, 24 травня, на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться прощання з італійським наставником. О 17:15 "королівський клуб" проведе заключний матч сезону проти Сосьєдада, який стане останнім для Анчелотті на чолі Реала.

Раніше стало відомо, що 26 травня Карло Анчелотті стане головним тренером збірної Бразилії. Вже у червні "Селесао" під його керівництвом гратимуть матчі кваліфікації чемпіонату світу проти збірних Еквадору (6 червня) та Парагваю (11 червня).

65-річний фахівець тренував Реал з 2013 по 2015 рік, після чого знову очолив команду у 2021 році. Разом з командою він завоював 15 трофеїв та став найуспішнішим тренером в історії "вершкових".

Карло Анчелотті виграв 3 Ліги чемпіонів з Реалом, 3 Клубних чемпіонати світу, 3 Суперкубки Європи, 2 чемпіонати, Кубки та Суперкубки Іспанії.

На посаді головного тренера Реала його змінить іспанський фахівець Хабі Алонсо, з яким Анчелотті працював в якості футболіста, коли вперше очолив мадридський клуб.

Раніше повідомлялося, що Алонсо має розпочати роботу з "вершковими" вже 1-го червня і дебютує на чолі команди вже на Клубному чемпіонаті світу.