Анчелотті: Реал більше нікого не підпише цим літом

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що команда більше не планує проводити вхідні та вихідні трансфери у цьому літньому міжсезонні.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

"Команда закрита. Ми нікого не підпишемо. Хесус Вальєхо повернувся, Давид Алаба відновлюється. Я думаю, що від'їздів теж не буде, тому що ніхто не хоче йти", — сказав наставник.

🚨 Ancelotti: "The squad is CLOSED. We won't sign anyone. Vallejo is back and Alaba is recovering. I think there won't be departures because no one wants to leave." pic.twitter.com/e0uQvHCmku — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 30, 2024

Зазначимо, раніше повідомлялося, що український голкіпер Андрій Лунін може покинути "вершкових" влітку, попри заяву українця, що він має намір продовжити виступи за клуб. Він навіть відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії.

Також були чутки, що Луніна відправляли в Челсі, але лондонці обрали іншого воротаря з Ла Ліги.