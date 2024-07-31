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Анчелотті: Реал більше нікого не підпише цим літом

Андрій Яросименко — 31 липня, 13:13
Анчелотті: Реал більше нікого не підпише цим літом

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що команда більше не планує проводити вхідні та вихідні трансфери у цьому літньому міжсезонні.

Про це повідомляє Madrid Xtra.

"Команда закрита. Ми нікого не підпишемо. Хесус Вальєхо повернувся, Давид Алаба відновлюється. Я думаю, що від'їздів теж не буде, тому що ніхто не хоче йти", — сказав наставник.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що український голкіпер Андрій Лунін може покинути "вершкових" влітку, попри заяву українця, що він має намір продовжити виступи за клуб. Він навіть відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії.

Також були чутки, що Луніна відправляли в Челсі, але лондонці обрали іншого воротаря з Ла Ліги.

Андрій Лунін Анчелотті Реал Мадрид Карло Анчелотті

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